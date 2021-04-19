19 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Dünya devlerine büyük şok! Men edilecekler

Dünya devlerine büyük şok! Men edilecekler
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

Dünyada gündem olan ''i' için ve UEFA İcra Kurulu Üyesi 'den bomba bir iddia geldi. İşte o detaylar...

ve UEFA İcra Kurulu Üyesi , 'da yeni kurulacak 'e katılan kulüplerin 'nden ihraç edileceğini açıkladı.

12 kulübün Süper Lig kararına tepki gösteren Moller, ", ve Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek. Cuma gününe kadar 12 kulübün ihraç edileceğine dair bir beklentim var. onları men edildikten sonra Şampiyonlar Ligi'ni nasıl bitireceğinizi göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid - Chelsea, - Manchester City ile eşleşti. Takımların men edilmesi halinde kupanın PSG'ye verilip verilmeyeceği, sosyal medyada konuşulan konulardan oldu.

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