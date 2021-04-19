Dünyada gündem olan 'Avrupa Süper Lig'i' için Danimarka Futbol Federasyonu ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Jesper Moller'den bomba bir iddia geldi. İşte o detaylar...

Danimarka Futbol Federasyonu ve UEFA İcra Kurulu Üyesi Jesper Moller, Avrupa'da yeni kurulacak Süper Lig'e katılan kulüplerin Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edileceğini açıkladı.

12 kulübün Süper Lig kararına tepki gösteren Moller, "Manchester City, Chelsea ve Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek. Cuma gününe kadar 12 kulübün ihraç edileceğine dair bir beklentim var. onları men edildikten sonra Şampiyonlar Ligi'ni nasıl bitireceğinizi göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid - Chelsea, PSG - Manchester City ile eşleşti. Takımların men edilmesi halinde kupanın PSG'ye verilip verilmeyeceği, sosyal medyada konuşulan konulardan oldu.

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