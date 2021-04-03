03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 1-1 Sampdoria (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hakanlı Milan Sampdoria'ya takıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

Serie A'nın 29. haftasında milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği , sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 29. haftasında ile , 'da kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golü 87. dakikada 'den gelirken, konuk takımın golünü 57. dakikada kaydetti.

Öte yandan Sampdoria'da , maçın 59. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Milan forması giyen , takımının Sampdoria ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

Milan bu sonuçla puanını 60'a çıkararak 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. beraberliğini alan Sampdoria ise 36 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

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