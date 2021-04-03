Son dakika spor haberleri: West Bromwich Diagne ve Okay Yokuşlu'nun bonservisini alacak mı? Resmi açıklama geldi
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda yer alıp almayacağı devam edilirken, İngiliz ekibinin teknik direktörü Sam Allardyce, Senegalli golcünün takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Allardyce, aynı takımda kiralık olarak forma giyen milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın kış transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Sam Allardyce, yaptığı açıklamada Diagne ve milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.
66 yaşındaki futbol adamı, Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne'nin bonservisini almak istediklerini söyledi.
Allardyce özellikle milli futbolcumuzdan övgüyle bahsederken, "Ligde kalırsak ilk yapmak istediğimiz şey onun bonservisini almak olur. Okay 5-6 senedir bu takımda oynuyormuş gibi oynuyor." ifadelerini kullandı.
İngiliz çalıştırıcı, ara transfer döneminde Galatasaray'da kiraladıkları Diagne ile ilgili "Bazı menajerler devre arasında yurt dışından oyuncu almanın riskli olduğunu söyler. Mbaye Diagne ve Okay, gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz." şeklinde konuştu.
Devre arasında Celta Vigo'dan West Bromwich'e kiralanan Okay Yokuşlu'nun satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Diagne'nin ise West Bromwich ligde kalırsa 6 milyon Euro, düşerse 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu yer alıyor.
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