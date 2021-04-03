İngiliz çalıştırıcı, ara transfer döneminde Galatasaray'da kiraladıkları Diagne ile ilgili "Bazı menajerler devre arasında yurt dışından oyuncu almanın riskli olduğunu söyler. Mbaye Diagne ve Okay, gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz." şeklinde konuştu.