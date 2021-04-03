03 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: West Bromwich Diagne ve Okay Yokuşlu'nun bonservisini alacak mı? Resmi açıklama geldi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda yer alıp almayacağı devam edilirken, İngiliz ekibinin teknik direktörü Sam Allardyce, Senegalli golcünün takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Allardyce, aynı takımda kiralık olarak forma giyen milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: West Bromwich Diagne ve Okay Yokuşlu'nun bonservisini alacak mı? Resmi açıklama geldi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'ın kış transfer döneminde İngiltere ekibi 'e kiraladığı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: West Bromwich Diagne ve Okay Yokuşlu'nun bonservisini alacak mı? Resmi açıklama geldi

ekibinin teknik direktörü , yaptığı açıklamada Diagne ve milli futbolcumuz 'nun takımdaki geleceğine ilişkin konuştu.

Son dakika spor haberleri: West Bromwich Diagne ve Okay Yokuşlu'nun bonservisini alacak mı? Resmi açıklama geldi

66 yaşındaki futbol adamı, ve 'nin bonservisini almak istediklerini söyledi.

Son dakika spor haberleri: West Bromwich Diagne ve Okay Yokuşlu'nun bonservisini alacak mı? Resmi açıklama geldi

Allardyce özellikle milli futbolcumuzdan övgüyle bahsederken, "Ligde kalırsak ilk yapmak istediğimiz şey onun bonservisini almak olur. Okay 5-6 senedir bu takımda oynuyormuş gibi oynuyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: West Bromwich Diagne ve Okay Yokuşlu'nun bonservisini alacak mı? Resmi açıklama geldi

çalıştırıcı, ara transfer döneminde 'da kiraladıkları Diagne ile ilgili "Bazı menajerler devre arasında yurt dışından oyuncu almanın riskli olduğunu söyler. ve Okay, gelecek sezon çok daha iyi olacaklar. Ligde kalırsak ikisinin de bonservisini almak isteriz." şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberleri: West Bromwich Diagne ve Okay Yokuşlu'nun bonservisini alacak mı? Resmi açıklama geldi

Devre arasında Celta Vigo'dan 'e kiralanan 'nun satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Son dakika spor haberleri: West Bromwich Diagne ve Okay Yokuşlu'nun bonservisini alacak mı? Resmi açıklama geldi

Diagne'nin ise ligde kalırsa 6 milyon Euro, düşerse 4.3 milyon Euro satın alma opsiyonu yer alıyor.

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