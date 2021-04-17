Almanya Bundesliga 29. haftasında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Wolfsburg ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Bayern Münih maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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