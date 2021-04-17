Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga 29. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
B. M'Gladbach: Sippel; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Embolo, Thuram; Plea
Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Ilsanker, N'Dicka; Durm, Sow, Rode, Kostic; Kamada; Silva, Jovic
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