İspanya Kral Kupası final maçında Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası final maçında Athletic Bilbao ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Barcelona maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 22:30'da Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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