18 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya Kral Kupası'nı Barcelona kazandı! Athletic Bilbao 0-4 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kral Kupası Barcelona'nın!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

İspanya Kral Kupası final maçında Bilbao ile kozlarını paylaştı. Katalan devi 'nin 2 gol attığı mücadeleyi 4-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmada baştan sona rakibine üstünlük kuran aradığı golleri ikinci yarıda buldu.

Katalan takımı, Fransız futbolcusu (Dk. 60), Hollandalı Frenkie De Jong (Dk. 63) ve Arjantinli 'nin (Dk. 68 ve Dk. 72) attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Kral Kupası'nı en fazla kazanan kulüp olan Barcelona, 31. kez bu kupayı kaldırdı.

Final maçını İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan de tribünden izledi.

Barcelona'da ilk sezonunu geçiren teknik direktör , ilk kupasını kazandı.

Diğer yandan Kral Kupası tarihinde 80. maçına çıkan 33 yaşındaki Messi, bu kupadaki toplam gol sayısını 56 yaptı. Arjantinli futbolcu, Telmo Zarra (81), Jose Samitier (69) ve Guillermo Gorostiza'nın (64) ardından Kral Kupası'nda en çok gol atan 4. futbolcu oldu.

Ayrıca, İspanya'da en çok gol attığı takım, 31 golle Sevilla olan Messi, ikinci sırada bulunan Bilbao'nun ağları ise 41 maçta toplamda 28 kez havalandırdı.

Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan ve 17 yıldır formasını giydiği kulüpte kalıp kalmayacağı belli olmayan Messi, bu sezon oynadığı tüm maçlarda 31 gol atıp, 11 asist kaydetti.

Bu arada Barcelona'nın ardından 23 kez ile Kral Kupası'nı en çok kazanan ise bu kupada iki hafta içinde oynadığı iki final maçını da kaybetti.

Athletic, Kral Kupası'nın Covid-19'dan dolayı geçen sezon ertelenen ve 3 Nisan'da oynanan finalinde 'a 1-0 mağlup olmuştu.

Her şeye rağmen iyi bir sezon geçiren Bask takımı, 17 Ocak'ta oynanan finalinde Barcelona'yı 3-2 yenerek, tarihinde 3. kez bu kupanın sahibi olmuştu.

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