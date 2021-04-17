17 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

FA Cup'ta ilk finalist Chelsea! | Chelsea 1-0 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

FA Cup'ta ilk finalist Chelsea!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

İngiltere Federasyon Kupası () yarı finalinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 'Maviler' 1-0 kazandı ve finale yükseldi.

İngiltere Federasyon Kupası () yarı final karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0 Chelsea'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Chelsea'yi finale taşıyan golü 55. dakikada kaydetti. Bu sonuçla birlikte Manchester temsilcisi kupaya veda ederken, Chelsea finale yükseldi.

Chelsea'nin finaldeki rakibi, - maçının ardından belli olacak.

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