Son dakika spor haberi: Hakan Çalhanoğlu transfer olacak mı? İtalyanlar duyurdu...
İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun talipleri artıyor. Avrupa'nın dev kulüplerinden olan Juventus, Manchester United, Inter gibi ekiplerin peşinde olduğu milli oyuncumuz için, bir dev daha harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun ismi dev kulüplerle anılmaya devam ediyor. Milan ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelerini sürdüren Çalhanoğlu'nun, kulübün teklif ettiği sözleşme ile menajerinin istediği arasında 1 milyon Euro civarında bir fark olduğu öğrenildi. İtalyan basını, Manchester United, Juventus ve İnter gibi dev kulüplerin peşinde olduğu Çalhanoğlu ile şimdi de Paris Saint-Germain'in temasta olduğunu yazdı.
30 Haziran'da Milan ile mukavelesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 7 gol, 11 de asist kaydetti.
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