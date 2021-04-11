Almanya Bundesliga 28. haftasında Schalke 04 ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Schalke 04 ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Augsburg maçı 11 Nisan Pazar günü saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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