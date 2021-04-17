Wolfsburg 2-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Wolfsburg sahasında lider Bayern Münih'i ağırladı. Mücadeleyi Bavyere ekibi 3-2 kazandı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 29. haftasında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'a konuk oldu.
Bavyera ekibi, 15. dakikada Jamal Musiala ve 24. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Wolfsburg, 35. dakikada Wout Weghorst'un topu filelere göndermesiyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Bayern Münih'te Musiala, 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkarken, konuk ekip ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Wolfsburg, 54. dakikada Maximilian Philipp'in golüyle durumu 3-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca karşılaşma Bayern Münih'in 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu galibiyetle Bayern Münih puanını 68'e çıkardı ve en yakın takipçisi Leipzig ile puan farkını 7'ye yükseltti.
Wolfsburg ise 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
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