17 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 2-3 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern adım adım şampiyonluğa!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

'nın 29. haftasında sahasında lider 'i ağırladı. Mücadeleyi Bavyere ekibi 3-2 kazandı.

, 'nın 29. haftasında 'da 'a konuk oldu.

ekibi, 15. dakikada Jamal Musiala ve 24. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Wolfsburg, 35. dakikada Wout Weghorst'un topu filelere göndermesiyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Bayern Münih'te Musiala, 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkarken, konuk ekip ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Wolfsburg, 54. dakikada Maximilian Philipp'in golüyle durumu 3-2'ye getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da başka gol bulamayınca karşılaşma Bayern Münih'in 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu galibiyetle Bayern Münih puanını 68'e çıkardı ve en yakın takipçisi Leipzig ile puan farkını 7'ye yükseltti.

Wolfsburg ise 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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