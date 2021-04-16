16 Nisan 2021, Cuma
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İngiliz medyasındaki haberlere göre çift maçlı eleminasyonda oynanan maçlarda eşitlik olduğunda deplasmanda daha fazla gol atan takımın turu geçmesine yönelik kural kaldırılacak ve dış sahada bulunan gollerin kazancı sonlandırılacak.
Son dakika spor haberi: UEFA'dan flaş karar! O kural değişiyor...
UEFA, çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan maçlarda rakip sahada atılan golün avantajını sonlandırmak için çalışmalara başladı. Alınacak karara göre, artık daha fazla gol atan takımın turu geçmesine yönelik kural kaldırılacak. | Son dakika spor haberleri
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), önemli bir değişikliğe imza atmak için çalışmalara başladı. Özellikle Avrupa kupası karşılaşmalarında deplasman golü avantajını kaldırmak isteyen UEFA, önümüzdeki sezondan itibaren bunu uygulamak istiyor.
İngiliz medyasındaki haberlere göre çift maçlı eleminasyonda oynanan maçlarda eşitlik olduğunda deplasmanda daha fazla gol atan takımın turu geçmesine yönelik kural kaldırılacak ve dış sahada bulunan gollerin kazancı sonlandırılacak.
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