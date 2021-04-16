16 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: UEFA'dan flaş karar! O kural değişiyor...

UEFA'dan flaş karar! O kural değişiyor...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.04.2021

, çift maçlı eleminasyon sistemiyle oynanan maçlarda rakip sahada atılan golün avantajını sonlandırmak için çalışmalara başladı. Alınacak karara göre, artık daha fazla gol atan takımın turu geçmesine yönelik kural kaldırılacak. | Son dakika spor haberleri

medyasında çıkan haberlere göre ), önemli bir değişikliğe imza atmak için çalışmalara başladı. Özellikle karşılaşmalarında deplasman golü avantajını kaldırmak isteyen UEFA, önümüzdeki sezondan itibaren bunu uygulamak istiyor.

İngiliz medyasındaki haberlere göre çift maçlı eleminasyonda oynanan maçlarda eşitlik olduğunda deplasmanda daha fazla gol atan takımın turu geçmesine yönelik kural kaldırılacak ve dış sahada bulunan gollerin kazancı sonlandırılacak.
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