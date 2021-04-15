15 Nisan 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı Montpellier maçında oynayabilecek mi? Hocası açıkladı

Yusuf Yazıcı oynayabilecek mi? Hocası açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, 2. kez yeni tip corona virüsünü (Covid-19) atlattı. 24 yaşındaki oyuncunun hocası Galtier, Montpellier maçında oynayabileceğini söyledi.

takımlarından Lille'de, Yusuf Yazıcı sevinci yaşanıyor. A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası eleme maçlarının ardından ikinci kez Covid-19'a yakalanan yıldız ismin, Montpellier ile oynanacak maçta forma giyebileceği bildirildi.

Uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Jonathan David'in de hızlı bir iyileşme gösterdiği ve milli yıldızla beraber Montpellier müsabakasında oynayabileceği kaydedildi. Haberi, Lille'in hocası Christophe Galtier, düzenlenen basın toplantısında verdi.

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