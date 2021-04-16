16 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga'da Hertha Berlin karantinaya alındı

Hertha Berlin karantinaya alındı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.04.2021

ekiplerinden , 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine tüm takım karantinaya alındı.

'den yapılan açıklamada, teknik direktör , antrenör ve futbolculardan 'nun ardından bir diğer oyuncu 'ın da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Bu gelişme üzerine Charlottenburg-Wilmersdorf Sağlık Dairesinin önlemleri sertleştirdiğinin ifade edildiği açıklamada, tüm futbolcuların, teknik kadronun ve takımla yakın çalışanların 14 günlük izolasyona alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu uygulamanın sonucu olarak Hertha Berlin'in, 'da , ve ile oynayacağı karşılaşmaların ertelenmesi için Almanya Kulüpler Birliğine (DFL) başvuruda bulunmak zorunda kaldığı kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
UEFA'dan flaş karar! O kural değişiyor... UEFA'dan flaş karar! O kural değişiyor...
Yusuf Yazıcı oynayabilecek mi? Hocası açıkladı Yusuf Yazıcı oynayabilecek mi? Hocası açıkladı
Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! Yetkim olsa... Burak Yılmaz'dan transfer itirafı! "Yetkim olsa..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör