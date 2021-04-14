Son dakika spor haberi: Zlatan Ibrahimovic hakkında şok gelişme! Futbol hayatı bitebilir...
İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic hakkında şok bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun, bir bahis şirketinde ortaklığı olduğu öğrenildi. FIFA ve UEFA'ya göre yasak olan bu detay, İsvaçli oyuncunun canını yakabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Milan'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in başı bu kez bir bahis şirketine ortak olmak nedeniyle belaya girebilir. 39 yaşındaki İsveçli golcünün, 2018'den bu yana merkezi Malta'da olan bir bahis şirketinin %10 hissedarı olduğu ortaya çıktı. FIFA ve UEFA kurallarına göre, futbolcuların bahis oynaması ve bahis firmalarıyla ortaklık yapması yasak olduğu için Zlatan Ibrahimovic'in ceza alması gündeme geldi.
Malta merkezli bahis firması, Zlatan Ibrahimovic'in şirkette hissesinin olduğunu doğruladı. FIFA ve UEFA talimatlarına göre, bahis yönetmeliğinin ihlali durumunda, sporculara 100 bin euroya kadar para cezası ve 3 yıl futboldan men verilebilir.
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