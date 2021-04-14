14 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Zlatan Ibrahimovic hakkında şok gelişme! Futbol hayatı bitebilir...

Ibrahimovic'in futbol hayatı bitebilir! İşte o gelişme...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic hakkında şok bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun, bir bahis şirketinde ortaklığı olduğu öğrenildi. FIFA ve 'ya göre yasak olan bu detay, İsvaçli oyuncunun canını yakabilir. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Milan'ın dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic'in başı bu kez bir bahis şirketine ortak olmak nedeniyle belaya girebilir. 39 yaşındaki İsveçli golcünün, 2018'den bu yana merkezi Malta'da olan bir bahis şirketinin %10 hissedarı olduğu ortaya çıktı. FIFA ve kurallarına göre, futbolcuların bahis oynaması ve bahis firmalarıyla ortaklık yapması yasak olduğu için Zlatan Ibrahimovic'in ceza alması gündeme geldi.

Malta merkezli bahis firması, Zlatan Ibrahimovic'in şirkette hissesinin olduğunu doğruladı. FIFA ve UEFA talimatlarına göre, bahis yönetmeliğinin ihlali durumunda, sporculara 100 bin euroya kadar para cezası ve 3 yıl futboldan men verilebilir.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber
Real Madrid'e Sergio Ramos şoku! Real Madrid'e Sergio Ramos şoku!
Okay'lı Bromwich fark yaptı! Okay'lı Bromwich fark yaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör