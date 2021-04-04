İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Aston Villa ile Fulham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Aston Villa ile Fulham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Fulham maçı 4 Nisan Pazar günü saat 18:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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