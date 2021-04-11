11 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Newcastle United maçı 11 Nisan Pazar günü saat 14:00'te 'ta canlı yayınlanacak.

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