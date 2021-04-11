İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Burnley ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Burnley ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Newcastle United maçı 11 Nisan Pazar günü saat 14:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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