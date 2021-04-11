West Ham United 3-2 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda West Ham United'a 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında West Ham United ile Leicester City, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 29 ve 44. dakikalarda Jesse Lingard ve 48. dakikada Jarrod Bowen'ın attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibin 70 ve 90+1. dakikalarda Kelechi Iheanacho ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
CENGİZ VE ÇAĞLAR KADRODA YOK
Leicester City forması giyen milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadılar.
West Ham United bu sonuçla puanını 55'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Leicester City ise 56 puanla 3. sırada kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...