İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında West Ham United ile Leicester City, Londra Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 29 ve 44. dakikalarda Jesse Lingard ve 48. dakikada Jarrod Bowen'ın attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibin 70 ve 90+1. dakikalarda Kelechi Iheanacho ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

CENGİZ VE ÇAĞLAR KADRODA YOK

Leicester City forması giyen milli futbolcularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, kadroda yer almadılar.

West Ham United bu sonuçla puanını 55'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Leicester City ise 56 puanla 3. sırada kaldı.

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