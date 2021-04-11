11 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 3-2 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

West Ham Leicester'a geçit vermedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

'in 31. haftasında milli futbolcularımız ve 'nün formasını giydiği , deplasmanda 'a 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

'in 31. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 29 ve 44. dakikalarda ve 48. dakikada 'ın attığı gollerle 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibin 70 ve 90+1. dakikalarda ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

CENGİZ VE ÇAĞLAR KADRODA YOK

Leicester City forması giyen milli futbolcularımız ve , kadroda yer almadılar.

West Ham United bu sonuçla puanını 55'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Leicester City ise 56 puanla 3. sırada kaldı.

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