11 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 1-3 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MANU fark yarattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.04.2021

'de , deplasmanda 'ı 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 57. dakikada , 79. dakikada Edinson Cavani ve 90+6'da Mason Greenwood kaydetti.

'de , deplasmanda geriye düştüğü maçı çevirerek 'ı 3-1 mağlup etti. Ligde 31. hafta maçına çıkan Manchester United, 'nda rakibiyle karşılaştı. Manchester United'ın gollerini, 57. dakikada , 79. dakikada ve 90+6'da kaydetti. Ev sahibi Tottenham'ın golünü ise 40. dakikada Heung-Min Son attı.

Bu sonuçla Manchester United 63 puana ulaşarak haftayı ikinci sırada tamamladı. 49 puanda kalan ekibi Tottenham yedinci sırada bulunuyor.

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