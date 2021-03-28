28 Mart 2021, Pazar
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Romanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri
Dünya Kupası Elemeleri J grubu maçında Romanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Romanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası Elemeleri I grubu maçında Romanya ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ROMANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Romanya - Almanya maçı 28 Mart Pazar günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.
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