11 Nisan 2021, Pazar
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Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Tottenham ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Tottenham ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tottenham - Manchester United maçı 11 Nisan Pazar günü saat 18:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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