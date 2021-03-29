Eski Fenerbahçeli oyuncu Mathieu Valbuena Olympiakos'la sözleşme uzattı!
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Mathieu Valbuena, kulübü Olympiakos ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Fransız yıldız, kendisini Yunan kulübüne 2022'ye kadar bağlayan imzayı attığını sosyal medyadan açıkladı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena, Olympiakos'la sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 1 sene daha uzattı. Fransız yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kontratının 2022 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
Mathieu Valbuena sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Olympiakos taraftarına mesaj gönderdi.
İşte o sözler:
Bu efsanevi renkleri giydiğim için çok mutluyum. Tüm taraflara, yönetime, personele ve oyunculara teşekkür ederim. 2019 yılında bir kulüpten çok, gerçek bir aileye katıldım. Hırslarımızın sınırı yok ve hedeflerimize ulaşma konusunda kararlıyız. Bağlılığıma güvenebilirsiniz. Değerlerimizi savunmak için her zaman sahada her şeyi vereceğim.
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