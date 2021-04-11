11 Nisan 2021, Pazar
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Slaven Bilic'in Çin macerası başladı! Yıllık 5 milyon euro...
Bir dönem Beşiktaş'ta çalışan Slaven Bilic, Ocak ayında Çin takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmıştı. Hırvat teknik adamın kazanacağı yıllık ücret de belli oldu. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş eski teknik direktörü Slaven Bilic, yeni takımı Beijing Guoan'da taraftarların önüne çıktı. Hırvat çalıştırıcı Ocak ayında Çin ekibiyle 2 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Yeni takımı Beijing Guoan'da senelik 5 milyon euro ücret kazanacak deneyimli antrenör, kariyerinde ilk kez Uzak Doğu'da takım çalıştıracak.
Slaven Bilic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham United ve West Bromwich Albion'ı çalıştırmıştı.
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