11 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Slaven Bilic'in Çin macerası başladı! Yıllık 5 milyon euro...

Slaven Bilic'in Çin macerası başladı! Yıllık 5 milyon euro...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Bir dönem 'ta çalışan , Ocak ayında takımlarından ile anlaşmıştı. Hırvat teknik adamın kazanacağı yıllık ücret de belli oldu. İşte ayrıntılar...

eski teknik direktörü , yeni takımı 'da taraftarların önüne çıktı. Hırvat çalıştırıcı Ocak ayında ekibiyle 2 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Yeni takımı Beijing Guoan'da senelik 5 milyon euro ücret kazanacak deneyimli antrenör, kariyerinde ilk kez Uzak Doğu'da takım çalıştıracak.

Slaven Bilic, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ve 'ı çalıştırmıştı.

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