Inter 1-0 Cagliari (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında lider Inter sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve şampiyonluk yürüyüşüne tam gaz devam etti.
Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluğun kuvvetli adayı Inter ile kümede kalma savaşı veren Cagliari karşılaştı.
İki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.
İkinci yarıda ev sahibi takım, gol için baskısını arttırdı ve 77. dakikada Matteo Darmian ile 1-0 öne geçti.
Maçın son anlarında konuk takımın beraberlik golü bulmasına Inter kalecisi Samir Handanovic izin vermedi.
Böylece Inter, gol bulmakta zorlandığı mücadelede Cagliari'yi 1-0 yenerek, 3 puan aldı. Bu zaferle mavi-siyahlı takım, ligdeki galibiyet serisini 11 maça çıkardı.
Puanını 74'e yükselten Inter, en yakın takipçisi Milan ile 11 puanlık farkı koruyarak, liderliğini sürdürdü.
22 puanla 18. basamakta yer alan Cagliari ise bu sezonki 18. mağlubiyetini aldı.
Serie A'nın 30. haftasında bugün 5, yarın da 1 maç olmak üzere 6 karşılaşma daha yapılacak.
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