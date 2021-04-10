10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Parma 1-3 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hakan'lı Milan deplasmanda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

'nın 30. haftasında milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği , deplasmanda 'yı 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'daki 'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk yarışı içindeki ile kümede kalma mücadelesi veren Parma karşılaştı.

Mücadelenin henüz ilk dakikalarında konuk takım, 'in 8. dakikadaki golüyle öne geçti. 44. dakikada , Milan'ı 2 farklı üstünlüğe taşıdı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 60. dakikasında, konuk takımın İsveçli yıldızı , hakem 'ya yönelik sert protestosu sebebiyle doğrudan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. 66. dakikada , Parma adına farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın son anlarında Milan, 90+4. dakikada ile bir gol daha buldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Milan'da forma giyen milli futbolcu , mücadeleye ilk 11'de başlarken, 77. dakikada yerini 'e bıraktı.

Milan, puanını 63 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu. Milan, henüz 30. haftada maçını henüz oynamamış olan lider Inter ile arasındaki puan farkını da 8'e indirdi.

Ligde 20 puanla 19. sırada bulunan Parma ise bu sezonki 16. yenilgisini Milan karşısında aldı.

Günün diğer maçında , konuk ettiği 'yi 3-2 yendi.



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