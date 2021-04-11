İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Sheffield United ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Sheffield United ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Arsenal maçı 11 Nisan Pazar günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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