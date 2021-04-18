18 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta 1-0 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atalanta sahasında Juventus'u devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

'nın 31. haftasında , sahasında 'u mücadelenin son dakikalarında Ruslan Malinovskiy'nin attığı golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya 'nın 31. haftasında ile , Azzuri d'Italia'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 87. dakikada Ruslan Malinovskiy'nin attığı golle mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

MERİH DEMİRAL SÜRE ALMADI

Juventus forması giyen milli futbolcumuz , yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı.

Atalanta bu sonuçla puanını 64'e çıkararak 3. sıraya yükseldi. 62 puanda kalan Juventus ise 4. sıraya geriledi.

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