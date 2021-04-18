18 Nisan 2021, Pazar
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Atalanta 1-0 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Serie A'nın 31. haftasında Atalanta, sahasında Juventus'u mücadelenin son dakikalarında Ruslan Malinovskiy'nin attığı golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Atalanta ile Juventus, Azzuri d'Italia'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 87. dakikada Ruslan Malinovskiy'nin attığı golle mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
MERİH DEMİRAL SÜRE ALMADI
Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı.
Atalanta bu sonuçla puanını 64'e çıkararak 3. sıraya yükseldi. 62 puanda kalan Juventus ise 4. sıraya geriledi.
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