18 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 4-1 Werder Bremen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dortmund Bremen'i farklı geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

'nın 29. haftasında , sahasında 'i Haaland (2), Reyna ve Hummels'in golleriyle 4-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

'nın 29. haftasında ile , 'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 29. dakikada , 34 (p) ve 38. dakikalarda ve 87. dakikada 'ın attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımın tek golüyse 14. dakikada 'dan geldi.

Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 49'a çıkararak 5. sırada yer aldı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Werder Bremen ise 30 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

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