Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Werder Bremen'i Haaland (2), Reyna ve Hummels'in golleriyle 4-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Dortmund ile Werder Bremen, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 29. dakikada Giovanni Reyna, 34 (p) ve 38. dakikalarda Erling Haaland ve 87. dakikada Mats Hummels'ın attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımın tek golüyse 14. dakikada Milot Rashica'dan geldi.

Borussia Dortmund bu sonuçla puanını 49'a çıkararak 5. sırada yer aldı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Werder Bremen ise 30 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

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