11 Nisan 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Köln - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln - Mainz 05 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

28. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Köln - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KÖLN - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - Mainz 05 maçı 11 Nisan Pazar günü saat 19:00'da 'de canlı yayınlanacak.

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