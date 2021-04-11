11 Nisan 2021, Pazar
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Köln - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga 28. haftasında Köln ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Köln ile Mainz 05 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Köln - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KÖLN - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Köln - Mainz 05 maçı 11 Nisan Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
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