İtalya Serie A'nın 30. haftasında Parma ile Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Parma ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Parma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARMA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Parma - Milan maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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