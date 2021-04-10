Almanya Bundesliga 28. haftasında Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Frankurt: Trapp, Tuta, Ilsanker, N'dicka, Hasebe, Durm, Sow, Rode, Kostic, Silva, Jovic

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon, X. Schlager, Arnold, Baku, Gerhardt, Brekalo, Weghorst

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