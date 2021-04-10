10 Nisan 2021, Cumartesi

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Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı A Spor'da!
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

28. haftasında ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da 'da canlı yayınlanacak.

EINTRACHT FRANKFURT - WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Frankurt: Trapp, Tuta, Ilsanker, N'dicka, Hasebe, Durm, Sow, Rode, , ,

Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Lacroix, Brooks, , X. Schlager, , Baku, Gerhardt, Brekalo, Weghorst

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