Burnley 1-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig 31. haftasında Burnley ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Burnley ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 N. United'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Burnley'in golünü 18. dakikada Vydra kaydederken, Newcastle'ın golleri ise 59. dakikada Murphy ve 64'te Saint-Maximin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Burnley 33 puanda kalırken Newcastle United ise 32 puana yükseldi ve düşme hattıyla arasını açtı.

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