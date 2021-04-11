11 Nisan 2021, Pazar
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Burnley 1-2 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig 31. haftasında Burnley ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Burnley ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1 N. United'ın üstünlüğüyle sona erdi.
Burnley'in golünü 18. dakikada Vydra kaydederken, Newcastle'ın golleri ise 59. dakikada Murphy ve 64'te Saint-Maximin kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Burnley 33 puanda kalırken Newcastle United ise 32 puana yükseldi ve düşme hattıyla arasını açtı.
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