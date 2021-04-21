İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 29. haftada oynanması gereken ancak ertelenen maç için Tottenham ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Southampton maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 20:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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