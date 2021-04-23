23 Nisan 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: EURO 2020 öncesi Galler milli takımına şok! Teknik direktör Ryan Giggs...

Şampiyona öncesi Galler'e şok! Teknik direktör Ryan Giggs...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

İki kadına saldırmakla suçlanan Teknik Direktörü , federasyon tarafından görevden alındı. 'deki rakiplerinden Galler'de takımın başında yer alacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

öncesi rakibimiz 'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

İki kadına saldırmakla suçlanan Galler Teknik Direktörü ile ilgili karar verildi.

Ryan Giggs'i görevden aldı.

EURO 2020'deki rakiplerinden Galler'de takımın başında yer alacak

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