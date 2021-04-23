23 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Juventus'tan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo hakkında flaş transfer iddiası!

Flaş transfer iddiası! Evine geri dönüyor...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen ve sezon sonunda transfer olması beklenen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli futbolcunun bir sonraki adresinin neresi olacağı merakla beklenirken, çizme basınında çarpıcı bir haber yapıldı. Yıldız oyuncunun eski kulübüne geri döneceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'un Portekizli yıldız futbolcusu , 'a dönmeye hazırlanıyor.

basınından 'nın 'a dayandırdığı habere göre, Ronaldo, 'a geri dönmeye çok yakın. Haberde Kırmızı Şeytanların eski yıldızı için harekete geçtiği ve menajeri ile temas kurduğu belirtildi.

Juventus'tan yıllık 31 milyon euro kazanan ve sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun 20 milyon eurodan aşağıda bir teklifi kabul etmeyeceği konuşuluyor. Manchester United'ın bu ücreti kabul edip etmeyeceği merak konusu. Ancak Ronaldo'nun 'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

6 YIL MANCHESTER UNITED'DA OYNADI

Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus ile çıktığı toplam 38 maçta 32 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Portekizli yıldız futbolcu 2003-2009 yılları arasında Manchester United forması giymişti.

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