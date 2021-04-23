Son dakika spor haberi: Juventus'tan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo hakkında flaş transfer iddiası!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen ve sezon sonunda transfer olması beklenen Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli futbolcunun bir sonraki adresinin neresi olacağı merakla beklenirken, çizme basınında çarpıcı bir haber yapıldı. Yıldız oyuncunun eski kulübüne geri döneceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a dönmeye hazırlanıyor.
İtalyan basınından Football Italia'nın La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, Ronaldo, Manchester United'a geri dönmeye çok yakın. Haberde Kırmızı Şeytanların eski yıldızı için harekete geçtiği ve menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu belirtildi.
Juventus'tan yıllık 31 milyon euro kazanan ve sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun 20 milyon eurodan aşağıda bir teklifi kabul etmeyeceği konuşuluyor. Manchester United'ın bu ücreti kabul edip etmeyeceği merak konusu. Ancak Ronaldo'nun İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor.
6 YIL MANCHESTER UNITED'DA OYNADI
Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus ile çıktığı toplam 38 maçta 32 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Portekizli yıldız futbolcu 2003-2009 yılları arasında Manchester United forması giymişti.
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