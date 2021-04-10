10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

28. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stuttgart - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Borussia Dortmund maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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