Almanya Bundesliga 28. haftasında Stuttgart ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Stuttgart ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stuttgart - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Borussia Dortmund maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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