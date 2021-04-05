05 Nisan 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Barcelona - Valladolid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

'nın 29. hafta maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Valladolid maçı 5 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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