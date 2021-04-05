İspanya La Liga'nın 29. hafta maçında Barcelona ile Valladolid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Barcelona ile Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Barcelona - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Valladolid maçı 5 Nisan Pazartesi günü saat 22:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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