04 Nisan 2021, Pazar
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Union Berlin - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga 27. haftasında Union Berlin ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Union Berlin - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Union Berlin ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UNION BERLIN - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Union Berlin - Hertha Berlin maçı 4 Nisan Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
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