17 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 1-1 Montpellier (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lille fırsat tepti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Fransa Ligue 1'in lideri , evinde ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Türk oyuncular ve ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika sahada kalırken ise 77'de oyuna dahil oldu.

Fransa Ligue 1'in lideri , sahasında 'i konuk etti.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Mücadelenin 21. dakikasında 'un golüyle öne geçerken ilk yarı 1-0 konuk ekip üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Lille liderliğini sürdürmek ve galibiyete ulaşmak için tüm kozlarını oynamaya başladı. 77. dakikada 'nın da oyuna girmesiyle Lille'in sahadaki gol silahları arttı. Dakikalar 85'i gösterdiğinde 'in asisti ile 'nun golü maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille sahadan 1 puanla ayrıldı.

Mücadelede Türk oyuncular ve Zeki Çelik ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika sahada kalırken Yusuf Yazıcı ise 77'de oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından temsilcilerimizin takımı Lille, 70 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Montpellier ise puanını 47'ye yükseltti.

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