Stuttgart 2-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Stuttgart'ı 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 28. haftasında Mercedes-Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip, 17. dakikada Sasa Klajdzic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 47. dakikada Jude Bellingham ve 52. dakikada Marco Reus'un attığı gollerle 2-1 öne geçti.
Çekişmeli geçen karşılaşmada Stuttgart 78. dakikada Daniel Didavi'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi.
Borussia Dortmund, 80. dakikada Ansgar Knauff ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken Stuttgart ise 39 puanda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
- Son dakika corona virüsü haberleri: Sinovac aşısının bağışıklık oranı ne? Açıklandı...
- Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig