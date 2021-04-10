10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart 2-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dortmund 3 puanı 3 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

'nın 28. haftasında , deplasmanda 'ı 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

, 'nın 28. haftasında 'da 'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 17. dakikada 'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 47. dakikada ve 52. dakikada 'un attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Stuttgart 78. dakikada 'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi.

Borussia Dortmund, 80. dakikada ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken Stuttgart ise 39 puanda kaldı.


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