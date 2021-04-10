Almanya Bundesliga 28. haftasında Bayern Münih ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Bayern Münih ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Union Berlin maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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