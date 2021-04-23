Napoli 5-2 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Napoli sahasında Lazio'yu konuk etti. 7 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

İtalya Serie A'nın 32. hafta karşılaşmasında Roma ile Atalanta kozlarını paylaştı. Mücadele 5-2 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 7. ve 53. dakikalarda Insigne, 12'de Politano, 65'de Mertens ve 80. dakikada Osimhen kaydetti. Lazio'nun golleri ise 70. dakikada Immobile ve 74'te Milinkovic-Savic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli 63 puana yükselirken, Lazio ise 58 puanda kaldı.

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