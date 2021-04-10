Metz Lille maç sonucu: 0-2 (Metz Lille maç özeti) | Burak Yılmaz ve Zeki Çelik Lille'i zafere taşıdı

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Lille, deplasmanda Metz'i milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Ligue 1'in 32. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Metz ile kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 60. dakikada Burak Yılmaz ve 89. dakikada Zeki Çelik'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan ev sahibi takımda Aaron Leya Iseka, mücadelenin 17. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

BURAK VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI

Lille forması giyen ve 2-0'lık zaferde başrol oynayan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, ilk 11'de başladıkları mücadelede 90 dakika sahada kaldılar. Takımının ilk golünü kaydeden Burak bu sezon 10. kez ağları sarsarken, son dakikalarda takımı adına 2. golü atan Zeki ise bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı.

YUSUF'UN KARANTİNASI SÜRÜYOR

Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan Yusuf Yazıcı, maç kadrosunda yer almadı.

Lille bu sonuçla puanını 69'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Metz ise 42 puanda kalarak 9. sırada yer aldı.

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