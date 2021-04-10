10 Nisan 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 1-1 Union Berlin (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern Union Berlin'e takıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

Bundesliga'nın 28. haftasında lider Bayer Münih, sahasında Union Berlin ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

'nın 28. haftasında lider Bayern Münih sahasında Union Berlin ile karşılaştı. Yıldız golcüsü Lewandovski'den mahrum olarak sahaya çıkan Alman devi, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmada Bayern Münih'in golü 18 yaşındaki yıldız adayı Musiala'dan gelirken konuk Union Berlin Ingvartsen ile ağları havalandırdı.

Bu sonucun ardından 65 puanla liderliğini sürdüren Bayern Münih, en yakın rakibi 'in 5 puan önünde yer aldı. Union Berlin ise 40 puanla 7. sırada kendisine yer buldu.

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