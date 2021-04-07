07 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Inter - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 Giriş Tarihi: 07.04.2021

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Sassuolo maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19:45'te 'te canlı yayınlanacak.

Juventus - Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus - Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus - Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bundesliga ekibi Koray Günter’e talip oldu! Bundesliga ekibi Koray Günter’e talip oldu!
Juventus'tan Merih açıklaması! Corona virüsü testi... Juventus'tan Merih açıklaması! "Corona virüsü testi..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör