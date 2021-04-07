İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Sassuolo karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Sassuolo maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 19:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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