23 Nisan 2021, Cuma
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Roma 1-1 Atalanta (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Roma sahasında Atalanta'yı konuk etti. 2 gol, 2 kırmızı kartın çıktığı mücadelede 1-1 eşitlikle sona erdi.
İtalya Serie A'nın 32. hafta karşılaşmasında Roma ile Atalanta kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Atalanta'nın golünü 26. dakikada Malinovsky kaydederken, Roma'nın golü ise 75. dakikada Cristante'den geldi.
Ayrıca Atalanta'da 69. dakikada Gosens, Roma'da 90+4. dakikada Ibanez çift sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Roma 55 puana yükselirken, Atalanta ise 65 puana ulaştı.
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