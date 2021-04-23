23 Nisan 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Roma 1-1 Atalanta (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Roma ve Atalanta yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.04.2021

İtalya Serie A'nın 32. haftasında sahasında 'yı konuk etti. 2 gol, 2 kırmızı kartın çıktığı mücadelede 1-1 eşitlikle sona erdi.

İtalya Serie A'nın 32. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Atalanta'nın golünü 26. dakikada Malinovsky kaydederken, Roma'nın golü ise 75. dakikada Cristante'den geldi.

Ayrıca Atalanta'da 69. dakikada Gosens, Roma'da 90+4. dakikada Ibanez çift sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Roma 55 puana yükselirken, Atalanta ise 65 puana ulaştı.

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