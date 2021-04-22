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DÜNYADAN FUTBOL

Milan Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Zlatan 1 yıl daha Milan'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

Son dakika spor haberleri: ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Zlatan Ibrahimovic kulübü ile 1 yıllık yeni kontrata imzasını attı.

MLS ekibi 'den geçen sezonun ortasında transfer edilen Zlatan Ibrahimovic, 1 yıl daha 'da kaldı. İsveçli süperstar bu sezon 'da 17 maçta 15 gol kaydetti. İtalyan basınına göre yıldız futbolcu 7 milyon euro kazanacak.






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