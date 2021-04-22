22 Nisan 2021, Perşembe
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MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den geçen sezonun ortasında transfer edilen Zlatan Ibrahimovic, 1 yıl daha Milan'da kaldı. İsveçli süperstar bu sezon Serie A'da 17 maçta 15 gol kaydetti. İtalyan basınına göre yıldız futbolcu 7 milyon euro kazanacak.
Milan Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!
Son dakika spor haberleri: Milan ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Zlatan Ibrahimovic kulübü ile 1 yıllık yeni kontrata imzasını attı.
MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den geçen sezonun ortasında transfer edilen Zlatan Ibrahimovic, 1 yıl daha Milan'da kaldı. İsveçli süperstar bu sezon Serie A'da 17 maçta 15 gol kaydetti. İtalyan basınına göre yıldız futbolcu 7 milyon euro kazanacak.
Official Statement: Zlatan Ibrahimović ➡ https://t.co/1oOb4W15WF 🔴⚫— AC Milan (@acmilan) April 22, 2021
Comunicato Ufficiale: Zlatan Ibrahimović ➡ https://t.co/PPGZkg71PY 🔴⚫ #SempreMilan #ReadyToUnleash pic.twitter.com/v42ESLGnKa
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