Milan Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Son dakika spor haberleri: Milan ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Zlatan Ibrahimovic kulübü ile 1 yıllık yeni kontrata imzasını attı.

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'den geçen sezonun ortasında transfer edilen Zlatan Ibrahimovic, 1 yıl daha Milan'da kaldı. İsveçli süperstar bu sezon Serie A'da 17 maçta 15 gol kaydetti. İtalyan basınına göre yıldız futbolcu 7 milyon euro kazanacak.



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