07 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Juventus - Napoli maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 'ın formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Napoli maçı 7 Nisan Çarşamba günü 'te canlı yayınlanacak.

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