İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Napoli karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Napoli maçı 7 Nisan Çarşamba günü beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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