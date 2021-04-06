06 Nisan 2021, Salı
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Real Madrid'de Rafael Varane'nın Covid-19 testi pozitif! Liverpool maçından önce...
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde eflatun-beyazlılarda Rafael Varane'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Eflatun-beyazlılarda Rafael Varane'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkarken, bir diğer stoper Sergio Ramos da karşılaşmada oynayamayacak.
Comunicado Oficial: Raphaël Varane. #RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 6, 2021
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