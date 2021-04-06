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Real Madrid'de Rafael Varane'nın Covid-19 testi pozitif! Liverpool maçından önce...

R. Madrid'in savunma duvarı çöktü! Liverpool maçından önce...
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

sahasında 'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde eflatun-beyazlılarda 'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'u ağırlayacak Real Madrid'de corona virüsü şoku yaşanıyor.

Eflatun-beyazlılarda 'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkarken, bir diğer stoper da karşılaşmada oynayamayacak.

Real Madrid-Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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