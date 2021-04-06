Real Madrid'de Rafael Varane'nın Covid-19 testi pozitif! Liverpool maçından önce...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Real Madrid ile Ozan Kabaklı Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler de yer alıyor. Peki, Real Madrid-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?