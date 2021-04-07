07 Nisan 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga ekibi Koray Günter’e talip oldu!

Bundesliga ekibi Koray Günter’e talip oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.04.2021

Bir dönem ülkemizde forması giyen , kariyerini ekiplerinden 'da sürdürüyor. 26 yaşındaki stopere ekibi talip oldu.

İtalya 'da forması giyen 'e 'dan teklif geldi. Alman kulübü , Verona ile 2023 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki stoperin transferi için harekete geçti. Verona'nın Günter için belirlediği bonservis bedel ise 3 milyon Euro.

SERIE A'DA 65 MAÇ

Bu sezon Serie A'da 19 maça çıkan tecrübeli stoperin 2018 yılında transfer olduğu Serie A'da toplamda ise 65 maçı bulunuyor. 2018 yılında Genoa'ya transfer olan, 2019 yılında ise Verona'ya kiralık gönderilen Günter için Verona, 2 milyon Euro bonservis bedeli göndererek tecrübeli stoperi kadrosuna kattı. Hertha Berlin'in transfer etmek istediği 26 yaşındaki oyuncu için Verona'nın belirlediği bonservis bedeli ise 3 milyon Euro. Futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediğini söyleyen, Almanya'da da futbol oynamış olması Günter'in Hertha Berlin'e transfer ihtimalini güçlendiriyor.

TÜRKİYE'DE 6 KUPA

Süper Lig'de formasıyla 3.5 sezon mücadele eden Koray Günter sarı kırmızılı takımla 6 kupa kazandı. 2 şampiyonluk, 3 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşayan Günter, 2018'de bedelsiz olarak Genoa'ya transfer oldu.

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